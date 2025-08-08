Трамп і Путін можуть зустрітися в кінці наступного тижня, про участь Зеленського невідомо – ЗМІ

Зустріч американського президента Дональда Трампа і лідера Кремля Володимира Путіна готується і попередньо запланована на кінець наступного тижня.

Джерело: NBC News з посиланням на анонімного високопосадовця Білого дому, "Європейська правда"

Деталі: За словами представника адміністрації Трампа, зустріч лідера США і Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня. Серед можливих місць її проведення він згадав ОАЕ, Угорщину, Швейцарію і Рим.

Посадовець додав, що Росія передала список вимог для можливого припинення вогню, і США зараз намагаються "заручитися підтримкою" українців та європейських союзників.

Він попередив, що детальніша інформація про зустріч Путіна й Трампа невідома і може змінюватися. Невідомо, чи братиме участь у ній президент України Володимир Зеленський.

Передісторія:

