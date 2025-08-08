Трамп і Путін можуть зустрітися в кінці наступного тижня, про участь Зеленського невідомо – ЗМІ
Зустріч американського президента Дональда Трампа і лідера Кремля Володимира Путіна готується і попередньо запланована на кінець наступного тижня.
Джерело: NBC News з посиланням на анонімного високопосадовця Білого дому, "Європейська правда"
Деталі: За словами представника адміністрації Трампа, зустріч лідера США і Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня. Серед можливих місць її проведення він згадав ОАЕ, Угорщину, Швейцарію і Рим.
Посадовець додав, що Росія передала список вимог для можливого припинення вогню, і США зараз намагаються "заручитися підтримкою" українців та європейських союзників.
Він попередив, що детальніша інформація про зустріч Путіна й Трампа невідома і може змінюватися. Невідомо, чи братиме участь у ній президент України Володимир Зеленський.
Передісторія:
- Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і Трампа. Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля найближчим часом.
- ЗМІ писали, що Трамп начебто спілкувався із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні щодо потенційної можливості провести зустріч Путіним у Римі.