Трамп і Путін можуть зустрітися в кінці наступного тижня, про участь Зеленського невідомо – ЗМІ

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 серпня 2025, 19:56
Трамп і Путін. фото Getty Images

Зустріч американського президента Дональда Трампа і лідера Кремля Володимира Путіна готується і попередньо запланована на кінець наступного тижня.

Джерело: NBC News з посиланням на анонімного високопосадовця Білого дому, "Європейська правда"

Деталі: За словами представника адміністрації Трампа, зустріч лідера США і Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня. Серед можливих місць її проведення він згадав ОАЕ, Угорщину, Швейцарію і Рим.

Посадовець додав, що Росія передала список вимог для можливого припинення вогню, і США зараз намагаються "заручитися підтримкою" українців та європейських союзників.

Він попередив, що детальніша інформація про зустріч Путіна й Трампа невідома і може змінюватися. Невідомо, чи братиме участь у ній президент України Володимир Зеленський.

Передісторія:

  • Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і Трампа. Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля найближчим часом.
  • ЗМІ писали, що Трамп начебто спілкувався із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні щодо потенційної можливості провести зустріч Путіним у Римі.

