З 19-ти населених пунктів на Донеччині почали примусову евакуацію родин з дітьми

Тетяна ОлійникП'ятниця, 8 серпня 2025, 20:50
З 19-ти населених пунктів на Донеччині почали примусову евакуацію родин з дітьми
Фото - getty images

Місцева влада Донеччини вирішила примусово евакуювати родини з дітьми з 19-ти населених пунктів в Лиманській громаді.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Розпочинаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з селища Ярова, сіл Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове, Яцьківка Лиманської громади.

Деталі: Всього у цих населених пунктах перебуває орієнтовно 109 дітей.

Голова ОВА доручив місцевій владі, керівникам структурних підрозділів у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.

