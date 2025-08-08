Усі розділи
У Куп’янську на Харківщині через російські удари постраждали 5 людей

Тетяна ОлійникП'ятниця, 8 серпня 2025, 22:03
У Куп’янську на Харківщині через російські удари постраждали 5 людей
Російська армія протягом дня 8 серпня завдавала ударів по Куп’янську на Харківщині, поранення отримали 5 людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 8 серпня близько 8:30 внаслідок удару безпілотника по м. Купʼянськ поранення отримала 70-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні.

Орієнтовно о 9:00 внаслідок атаки FPV-дрона поранення дістали двоє людей – 69-річний чоловік та 66-річна жінка".

Деталі: Також 63-річний чоловік отримав поранення внаслідок ранкового ворожого обстрілу Купʼянська. За попередніми даними, окупанти застосували реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).

Близько 15:00 внаслідок чергової атаки дістала поранення 86-річна жінка.

Харківська областьросійсько-українська війнаобстріл
