Генштаб: На фронті відбулось 131 бойове зіткнення

Від початку доби 8 серпня на фронті відбулось 131 бойове зіткнення, з них 33 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 8 серпня

"Російські загарбники завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши при цьому 92 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 1572 дрони-камікадзе та здійснили 4142 обстріли позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 10 боєзіткнень.

4 рази РФ атакувала на Південно-Слобожанському напрямку – у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять спроб наступу в районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та в напрямку Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Зарічне, Колодязі, Торське, Діброва, Серебрянка, а також у бік Шандриголового та Ямполя.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував у районах Григорівки та Федорівки – отримав відсіч.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян двічі атакували в районі Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося сім боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру та Плещіївки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 33 рази атакував у районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Полтавка, Бойківка, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Зелене Поле, Толстой, Темирівка, Маліївка, Новопіль та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку загарбника у бік Новоандріївки, ще один бій триває.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника.