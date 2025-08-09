Трамп наказав Пентагону застоcувати війська проти іноземних наркокартелів – WSJ

Президент США Дональд Трамп таємно підписав директиву, яка дозволяє проведення прямих військових операцій проти низки латиноамериканських наркокартелів, які його адміністрація класифікує як іноземні терористичні організації.

Джерело: The New York Times

Деталі: За інформацією джерел, директива надає Пентагону офіційну правову підставу для проведення прямих військових операцій на морі та на території іноземних держав проти картелів, які Державний департамент США класифікував як терористичні організації.

Дослівно: "Однак доручення військовим боротися з незаконною торгівлею також порушує юридичні питання, зокрема, чи вважатиметься це "вбивством", якщо американські війська, що діють поза межами збройного конфлікту уб’ють цивільних осіб – навіть підозрюваних у скоєнні злочинів – які не становлять безпосередньої загрози".

Деталі: З моменту повернення до влади у січні 2025 року Трамп посилив заходи протидії наркоторгівлі: розгорнув Національну гвардію та регулярні війська на південно-західному кордоні, зобов’язав Держдеп класифікувати картелі як іноземні терористичні організації, а у лютому визнав такими Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (відому як MS-13) та інші групи.

Два тижні тому до списку додали венесуельський Cartel de los Soles, який, за версією США, очолює президент Венесуели Ніколас Мадуро та інші високопосадовці його адміністрації.

У четвер, 7 серпня, Міністерство юстиції та Держдеп подвоїли до 50 мільйонів доларів винагороду за інформацію, що приведе до арешту Мадуро. Генпрокурор Пем Бонді назвала його главою картелю та запевнила, що він "не уникне правосуддя і буде притягнутий до відповідальності за свої огидні злочини".

Історично військове залучення США у боротьбі з наркотиками в Латинській Америці нерідко виходило за межі закону. Так, у 1989 році президент Джордж Буш-старший направив понад 20 тис. військових до Панами для арешту Мануеля Нор’єги, якого в США звинуватили в незаконному обігу наркотиків. Тоді Генеральна Асамблея ООН засудила дії в Панамі як "грубе порушення міжнародного права".

У 1990-х роках американські військові допомагали колумбійським і перуанським правоохоронним органам боротися з наркоторгівлею, надаючи інформацію про цивільні літаки, підозрювані в перевезенні наркотиків. Але після того, як уряди цих країн почали збивати такі літаки, адміністрація Клінтона у 1994 році на кілька місяців припинила таку співпрацю.