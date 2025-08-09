Сили оборони України відмінусували ще 940 російських окупантів – Генштаб
Субота, 9 серпня 2025, 07:05
За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 940 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 062 290 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 09.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 062 290 (+940) осіб,
- танків – 11 088 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23 103 (+1) од;
- артилерійських систем – 31 273 (+41) од;
- засобів ППО – 1204 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 315 (+147) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 856 (+125) од.
Дані уточнюються.