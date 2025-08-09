Усі розділи
Сили оборони України відмінусували ще 940 російських окупантів – Генштаб

Іван Д'яконовСубота, 9 серпня 2025, 07:05
Сили оборони України відмінусували ще 940 російських окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 940 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 062 290 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 09.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 062 290 (+940) осіб,
  • танків – 11 088 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 23 103 (+1) од;
  • артилерійських систем – 31 273 (+41) од;
  • засобів ППО – 1204 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 315 (+147) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 856 (+125) од.

Дані уточнюються.

