Ракетний удар по Дніпру: троє людей поранені, пошкоджені будівлі та автівки

Іван Д'яконовСубота, 9 серпня 2025, 07:37
фото: ДСНС

Вранці 9 серпня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу поранено трьох людей, зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та пожежі.

Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості".

Деталі: За словами Лисака, внаслідок удару виникли пожежі, пошкоджено промислове підприємство, будівлю, що не експлуатувалася, а також кілька автомобілів.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Передісторія: 

  • О 05:49 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Через кілька хвилин кореспонденти "Суспільного" повідомили про вибухи в місті.

Дніпроракетний ударжертви
