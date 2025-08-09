Ракетний удар по Дніпру: троє людей поранені, пошкоджені будівлі та автівки

Вранці 9 серпня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу поранено трьох людей, зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та пожежі.

Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості".

Деталі: За словами Лисака, внаслідок удару виникли пожежі, пошкоджено промислове підприємство, будівлю, що не експлуатувалася, а також кілька автомобілів.

