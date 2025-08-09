Ракетний удар по Дніпру: троє людей поранені, пошкоджені будівлі та автівки
Субота, 9 серпня 2025, 07:37
Вранці 9 серпня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу поранено трьох людей, зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та пожежі.
Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості".
Деталі: За словами Лисака, внаслідок удару виникли пожежі, пошкоджено промислове підприємство, будівлю, що не експлуатувалася, а також кілька автомобілів.
Передісторія:
- О 05:49 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Через кілька хвилин кореспонденти "Суспільного" повідомили про вибухи в місті.