Уночі Росія атакувала 47 дронами та ракетами: ППО збила 16 БпЛА й крилату ракету "Іскандер-К"

Ольга КацімонСубота, 9 серпня 2025, 09:34
Уночі Росія атакувала 47 дронами та ракетами: ППО збила 16 БпЛА й крилату ракету Іскандер-К
Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 9 серпня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, запустивши 47 ударних безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів, а також дві крилаті ракети "Іскандер-К".

Джерело: Повітряні Сили ЗСУ

Деталі: Окупанти запускали дрони з території Росії з напрямків Курськ, Міллерово та Шаталово, а ракети – з тимчасово окупованої Запорізької області.

Ударні дрони атакували прифронтові райони Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, а ракети були спрямовані на Дніпро.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони.

За попередніми даними, протиповітряна оборона знищила або подавила одну крилату ракету "Іскандер-К" та 16 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.

Повітряні сили ЗСУросійсько-українська війна
