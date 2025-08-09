Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський запровадив санкції проти "Росатому" та енергетичних структур РФ

Ольга КацімонСубота, 9 серпня 2025, 10:47
Зеленський запровадив санкції проти Росатому та енергетичних структур РФ
Getty Images

Президент Володимир Зеленський указами запровадив нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями Росії.

Джерело: укази президента Зеленського №594/2025, №595/2025

Деталі: Пакет охоплює 18 фізичних і 17 юридичних осіб, які причетні до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми Росії, участі у захопленні Чорнобильської АЕС.

Реклама:

Крім того, ще одним указом Зеленський синхронізував санкції з західними партнерами. Вони охоплюють два головні сектори - енергетику та військово-промисловий комплекс Росії, а також розгалужену мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах.

Йдеться про заходи, що охоплюють енергетичний сектор та військово-промисловий комплекс РФ, а також мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах.

До санкційного списку увійшли також дочірні компанії "Газпромнафти" у Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС, компанії "тіньового флоту", постачальники обладнання для російського ВПК, фінансові та логістичні посередники.

санкціїЗеленськийенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський запровадив санкції проти "Росатому" та енергетичних структур РФ
Зеленський про "обмін територіями": Ми не будемо дарувати свою землю окупантам
Високопосадовці США, України і ЄС зустрінуться у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна – ЗМІ
Трамп: Між Україною і Росією має відбутися "обмін територіями в інтересах обох сторін"
Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Вашингтоні
ЦГЗ: Новий штам коронавірусу Stratus зафіксували в семи областях та Києві
Усі новини...
санкції
У США розповіли, чи запровадить Трамп санкції проти РФ після завершення дедлайну для Путіна
У Білому домі планують оголосити вторинні санкції проти Росії 8 серпня
Нова стеля цін на російські нафту запрацює 3 вересня – Єврокомісія
Останні новини
10:47
Зеленський запровадив санкції проти "Росатому" та енергетичних структур РФ
10:18
Канада підтримає зниження порогу цін на російську нафту
10:10
Губернатор Аляски готовий прийняти "історичну зустріч" Трампа і Путіна
09:53
ОновленоРосіяни атакували маршрутку під Херсоном: двоє загиблих і 16 поранених
09:44
Російський FPV-дрон атакував авто у Запорізькій області: двоє загиблих
09:34
Уночі Росія атакувала 47 дронами та ракетами: ППО збила 16 БпЛА й крилату ракету "Іскандер-К"
09:08
Зеленський про "обмін територіями": Ми не будемо дарувати свою землю окупантам
08:30
На фронті 163 боєзіткнень з ворогом, з них 45 на Покровському напрямку – Генштаб
07:56
Адміністрація Трампа пригрозила Гарварду вилученням патентів на сотні мільйонів доларів
07:37
фотоРакетний удар по Дніпру: троє людей поранені, пошкоджені будівлі та автівки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: