Зеленський запровадив санкції проти "Росатому" та енергетичних структур РФ

Президент Володимир Зеленський указами запровадив нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями Росії.

Джерело: укази президента Зеленського №594/2025, №595/2025

Деталі: Пакет охоплює 18 фізичних і 17 юридичних осіб, які причетні до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми Росії, участі у захопленні Чорнобильської АЕС.

Крім того, ще одним указом Зеленський синхронізував санкції з західними партнерами. Вони охоплюють два головні сектори - енергетику та військово-промисловий комплекс Росії, а також розгалужену мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах.

До санкційного списку увійшли також дочірні компанії "Газпромнафти" у Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС, компанії "тіньового флоту", постачальники обладнання для російського ВПК, фінансові та логістичні посередники.