Кількість поранених внаслідок нічної атаки по Чугуєву зроса до 6, серед них дитина
Субота, 9 серпня 2025, 11:19
У ніч на 9 серпня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Чугуївському району Харківської області, унаслідок чого шестеро людей постраждали, серед них дитина.
Джерело: Головне управління ДСНС України у Харківській області
Деталі: У Чугуївському районі, в селі Клугіно-Башкирівка, дрони влучили у чотириповерховий житловий будинок, де загорілися квартири. Постраждали шестеро людей, серед них одна дитина.
- Раніше мерка Чугуєва Галина Мінаєва повідомляла про двох поранених внаслідок нічної атаки РФ.