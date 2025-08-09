Усі розділи
Кількість поранених внаслідок нічної атаки по Чугуєву зроса до 6, серед них дитина

Ольга КацімонСубота, 9 серпня 2025, 11:19
Головне управління ДСНС України у Харківській області

У ніч на 9 серпня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Чугуївському району Харківської області, унаслідок чого шестеро людей постраждали, серед них дитина.

ДжерелоГоловне управління ДСНС України у Харківській області

Деталі: У Чугуївському районі, в селі Клугіно-Башкирівка, дрони влучили у чотириповерховий житловий будинок, де загорілися квартири. Постраждали шестеро людей, серед них одна дитина.

Що цьому передувало:

  • Раніше мерка Чугуєва Галина Мінаєва повідомляла про двох поранених внаслідок нічної атаки РФ. 

Харківська областьжертвиросійсько-українська війна
