Британська розвідка: у липні Росія, ймовірно, захопила до 550 кв. км української території

Російські війська у липні з високою ймовірністю просунулися на 500–550 кв. км української території.

Джерело: аналіз британської розвідки, опублікованому 9 серпня, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними розвідників, такий самий обсяг територій РФ захопила й у червні. Основні бойові дії велися в Донецькій області — на північний схід і південний захід від Покровська, де окупанти намагаються оточити місто та тиснуть на інші логістичні маршрути.

Дослівно: "РСВ захопили аналогічну територію України в червні 2025 року, після щомісячного збільшення з березня 2025 року. РСВ продовжували тактичне просування в Донецькій області, переважно на північний схід і південний захід від Покровська".

Деталі: У Сумській області за останні два тижні російські війська не мали помітних успіхів. Постійні втрати та українські контрнаступи, ймовірно, зірвали плани РФ створити там буферну зону, зазначили у британській розвідці.