СБУ вдарила дронами по складу "Шахедів" у Татарстані: БПЛА пролетіли 1300 км

Ольга КацімонСубота, 9 серпня 2025, 13:23
СБУ вдарила дронами по складу Шахедів у Татарстані: БПЛА пролетіли 1300 км
Скриншот

Вранці 9 серпня далекобійні безпілотники СБУ атакували логістичний хаб у Татарстані в Росії, де зберігалися готові до використання дрони-камікадзе "Шахед" та іноземні комплектуючі до них.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: На відео видно, як безпілотник влучає безпосередньо в будівлю хабу в населеному пункті Кзил-Юл, після чого спалахує пожежа. Відстань від місця запуску до цілі становила близько 1300 кілометрів.

У СБУ наголосили, що продовжують цілеспрямовано знищувати російські військові об’єкти у глибокому тилу, а склади зберігання "Шахедів" є законними цілями.

Дослівно: "Склади зберігання "Шахедів", якими ворог щоночі тероризує Україну, — одна із законних військових цілей. Кожна така успішна спецоперація зменшує спроможності ворога вести загарбницьку війну проти України".

