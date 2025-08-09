СБУ вдарила дронами по складу "Шахедів" у Татарстані: БПЛА пролетіли 1300 км

Вранці 9 серпня далекобійні безпілотники СБУ атакували логістичний хаб у Татарстані в Росії, де зберігалися готові до використання дрони-камікадзе "Шахед" та іноземні комплектуючі до них.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: На відео видно, як безпілотник влучає безпосередньо в будівлю хабу в населеному пункті Кзил-Юл, після чого спалахує пожежа. Відстань від місця запуску до цілі становила близько 1300 кілометрів.

У СБУ наголосили, що продовжують цілеспрямовано знищувати російські військові об’єкти у глибокому тилу, а склади зберігання "Шахедів" є законними цілями.

СБУ вдарила дронами по складу "Шахедів" у Татарстані pic.twitter.com/YptsUrWBIq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2025

Дослівно: "Склади зберігання "Шахедів", якими ворог щоночі тероризує Україну, — одна із законних військових цілей. Кожна така успішна спецоперація зменшує спроможності ворога вести загарбницьку війну проти України".