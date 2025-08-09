Усі розділи
У Харкові ворожий дрон влучив у магазин: 6 постраждалих, серед них неповнолітня

Катерина ТищенкоСубота, 9 серпня 2025, 16:57
У Харкові ворожий дрон влучив у магазин: 6 постраждалих, серед них неповнолітня
ілюстративне фото

В Київському районі Харкова ворожий БпЛА влучив у дах магазину меблів, постраждало 6 людей, серед яких 17-річна дівчина.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "В Київському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів. На цю хвилину відомо про 5 постраждалих. На місці працюють підрозділи ДСНС та медики".

Деталі: Пізніше Синєгубов додав, що серед постраждалих – 17-річна дівчина.

Четверо постраждалих жінок шпиталізували.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про 6 постраждалих.

