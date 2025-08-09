У Харкові ворожий дрон влучив у магазин: 6 постраждалих, серед них неповнолітня
Субота, 9 серпня 2025, 16:57
В Київському районі Харкова ворожий БпЛА влучив у дах магазину меблів, постраждало 6 людей, серед яких 17-річна дівчина.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "В Київському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів. На цю хвилину відомо про 5 постраждалих. На місці працюють підрозділи ДСНС та медики".
Деталі: Пізніше Синєгубов додав, що серед постраждалих – 17-річна дівчина.
Четверо постраждалих жінок шпиталізували.
Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про 6 постраждалих.