У країнах Балтії та Чехії підтримали Україну на тлі підготовки зустрічі Путіна й Трампа

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСубота, 9 серпня 2025, 17:41
У країнах Балтії та Чехії підтримали Україну на тлі підготовки зустрічі Путіна й Трампа
Путін і Трамп у 2019 році, фото Getty Images

Міністри закордонних справ балтійських країн і Чехії висловили підтримку справедливому мирному врегулюванню в Україні на тлі підготовки зустрічі президента США Дональда Трампа й правителя РФ Володимира Путіна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікації міністрів

Деталі: Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна запевнив у підтримці України, її суверенітету й територіальної цілісності.

"Якщо кордони можна змінювати силою, ніхто не може почуватися в безпеці. Якщо народи можна змусити жити під диктатом більшого сусіда, ніхто не є вільним", – написав він на Х.

Тсахкна підкреслив, що Естонія не буде "винагороджувати агресію", а Україна може розраховувати на її "незмінну підтримку у досягненні справедливого і тривалого миру".

Очільниця дипломатії Латвії Байба Браже на Х привітала зусилля Трампа з припинення агресії Росії проти України, але додала, що "справедливий, тривалий і гідний мир – це те, чого ми всі прагнемо, а українці – найбільше".

"Такий мир повинен передбачати участь України та поважати її суверенітет і територіальну цілісність. Росія не повинна бути винагороджена за агресію", – додала вона.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс зазначив, що кордони, суверенітет і незалежність України "не підлягають обговоренню".

"Від Луганська до Криму – кожен сантиметр належить суверенній державі Україна, яка бореться за свою свободу", – додав він, запевнивши в підтримці зусиль з досягнення "справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права".

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський своєю чергою нагадав, що Росія не захопила Україну "ані за три дні, ані за три роки", а до переговорів її змусили "підтримка України, санкції та українська мужність".

"Україна повинна залишитися вільною. Державні кордони не можна змінювати за допомогою тиску та шантажу. Хто стане членом ЄС та НАТО, вирішують їхні члени, а не Володимир Путін. Чехія хоче миру, але з його формою завжди має погодитися насамперед Україна", – перелічив він.

Що передувало: Напередодні президент США анонсував майбутню зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це президент Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним

БалтіяЧехіяТрампПутін
