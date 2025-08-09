Усі розділи
Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСубота, 9 серпня 2025, 18:41
Макрон наголосив на необхідності участі України та Європи у мирних переговорах
Емманюель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон перед запланованою зустріччю президента США Дональда Трампа та правителя РФ Володимира Путіна наголосив на необхідності участі України та Європи в майбутньому мирному врегулюванні війни РФ проти України.

Джерело: Макрон у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Президент Франції розповів, що в суботу провів телефонні розмові з українським президентом Володимиром Зеленським, а також з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Пряма мова: "Ми залишаємося рішучими у підтримці України, працюючи в дусі єдності та спираючись на роботу, розпочату в межах "коаліції рішучих". Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку".

Деталі: Французький президент додав, що Європа також повинна брати участь у мирному врегулюванні в Україні, "оскільки це стосується їхньої безпеки".

"Я продовжуватиму тісно координувати свої дії з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами", – підсумував Макрон.

Що передувало: Напередодні президент США анонсував майбутню зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

