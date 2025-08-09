Україна і європейці представили США свій план для переговорів із Путіним – WSJ

ілюстративне фото: Зеленський, Стармер і Макрон у Лондоні 2 березня 2025 року, Getty Images

Україна та представники держав Європи представили США свій план, який має стати основою для майбутніх переговорів з Росією про завершення війни.

Джерело: The Wall Street Journal із посиланням на двох проінформованих європейських посадовців, пише "Європейська правда"

Деталі: Пропозицію представили в суботу на зустрічі на рівні радників з нацбезпеки. З американського боку в ній брали участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і посланники президента Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Пропозиція Києва та союзників передбачає обовʼязкове припинення вогню перед будь-якими іншими кроками, а також будь-який "обмін територіями" лише на взаємній основі – тобто якщо Україна виведе свої війська з деяких регіонів, Росія повинна вивести свої з інших, пише WSJ.

"Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпалі бойових дій", – заявив один зі співрозмовників видання.

Додатково цей план передбачає, що будь-які територіальні поступки Києва повинні бути підкріплені залізними гарантіями безпеки – зокрема потенційним членством України в НАТО, йдеться в матеріалі.

Мета плану, кажуть джерела WSJ, полягає в тому, щоб Європа з Україною встановили спільну червону лінію, яка повинна застосовуватися до будь-яких потенційних переговорів з Росією.

Крім того, європейські представники сказали посадовцям США, що майбутнє України не може обговорюватися без України і що Європа продовжуватиме надавати Україні зброю та кошти незалежно від позиції США, розповіло WSJ одне з джерел.

Що передувало: Напередодні президент США анонсував майбутню зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

