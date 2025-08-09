На Дніпропетровщині росіяни поранили двох людей

У Нікопольському районі Дніпропетровщини в суботу внаслідок російських ударів постраждали двоє людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram

наслідки обстрілів Дніпропетровщини 9 серпня, фото ОВА

Пряма мова: "На Нікопольщині протягом дня від ворожих ударів потерпали сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Туди агресор спрямовував FPV-дрони, обстрілював в артилерії.

Постраждали 46-річний чоловік і 44-річна жінка. Їх доправили до лікарні".

Деталі: Крім того, вогонь знищив 2 приватні будинки, 3 господарські споруди. Ще 6 осель і 2 господарські споруди в районі пошкоджені. Зачепило лінію електропередач.

Синельниківщину противник атакував БпЛА та ракетами. Там також було кілька займань. Понівечені п'ятиповерхівка і авто.