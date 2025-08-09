Зеленський розповів про зустріч радників у Британії: Аргументи чують, небезпеки враховують

Президент Володимир Зеленський повідомив деталі зустрічі у Великій Британії представників США, України та європейських держав на рівні радників з нацбезпеки.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Вже була щойно доповідь нашої команди з Британії, Андрія Єрмака. Були перемовини безпекових представників США та Європи: Україна, США, віце-президент Венс, Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща.

Зустріч була конструктивною, наші сигнали всі передали, наші аргументи чують, небезпеки враховують. Шлях до миру для України має визначатися разом і тільки разом з Україною, і це принципово.

Важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир. Консолідована позиція припинення вогню, припинення окупації, припинення війни".

Деталі: Також у зверненні Зеленський повідомив, що контакти з американською стороною щодо зусиль для припинення війни "тривають майже цілодобово на різних рівнях, і ми не робимо все публічним".

Що передувало: 9 серпня у Великій Британії підтвердили плани зустрічі представників США, України та європейських держав на рівні радників із нацбезпеки, які обговорять шляхи припинення російської повномасштабної агресії.

За даними The Wall Street Journal, на зустрічі радників Україна та представники держав Європи представили США свій план, який має стати основою для майбутніх переговорів з Росією про завершення війни. Зазначалося, що з американського боку в зустрічі брали участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і посланники президента Стів Віткофф і Кіт Келлог.