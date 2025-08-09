Росіяни найбільше атакують на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку росіяни атакували 30 разів, на Новопавлівському – 17, на Лиманському – 12.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося шість боєзіткнень. Противник завдав шістьох авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

На Південно-Слобожанському напрямку впродовж дня українські війська відбили три атаки противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири штурми поблизу Петропавлівки та в напрямку Ковалівки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу населеного пункту Карпівка та у напрямку населених пунктів Григорівка, Серебрянка, Шандриголове. Шість боєзіткнень тривають.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку з початку доби ворог провів шість наступальних дій у районах населених пунктів Серебрянка та Переїзне.

На Краматорському напрямку оборонці відбили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке, Затишок. Триває чотири боєзіткнення.

У суботу на цьому напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 153 окупантів, 99 із них – безповоротно. Знищено 13 автомобілів противника, чотири гармати, 102 безпілотні літальні апарати, три супутникові термінали та одну ворожу радіолокаційну станцію.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Темирівка та в бік населених пунктів Ольгівське, Іскра, Олександроград, Зелений Гай, Філія, Комишуваха, Толстой. Три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Малинівки, авіаційного удару зазнав населений пункт Костянтинівка.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив три штурми у районах Новоданилівки та Новоандріївки. Одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири спроби просунутися вперед – успіху не мав. Населений пункт Львове зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.