Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОВА повідомили про ситуацію з електропостачанням на Одещині після атаки РФ

Ольга Глущенко Понеділок, 1 вересня 2025, 02:38
В ОВА повідомили про ситуацію з електропостачанням на Одещині після атаки РФ
фото: ДСНС

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про ситуацію з відновленням електропостачання після російського масового удару по Одеському району.

Джерело: Кіпер у соцмережах

Пряма мова Кіпера: "Щодо електропостачання, після масштабної нічної атаки на енергетичну інфраструктуру активно тривають ремонтні роботи.

Реклама:

Над відновленням цілодобово працюють 15 бригад, задіяно 18 одиниць техніки.

Протягом дня вдалось повернути світло понад 2500 абонентам, але пошкодження значні, а отже процес відновлення потребує певного часу".

Деталі: Разом з тим Кіпер повідомив, що безперебійне постачання води забезпечують генератори.

РЕКЛАМА:

Що передувало: У ніч проти 31 серпня Росія масовано атакувала Одеський район ударними безпілотниками, найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.

Одеська областьенергетикаелектроенергіяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Затримали підозрюваного у вбивстві Парубія – Зеленський
Зеленський нагадав, що "два тижні", які Трамп давав Росії, вже спливають
Залужному довіряють більше, але перший тур виграв би Зеленський – опитування
доповненоВідомі дати прощання та поховання Андрія Парубія
Генштаб: Сезонна наступальна кампанія Росії закінчилась нічим
футболЛідер донецького "Шахтаря" Судаков перейшов у португальську "Бенфіку"
Усі новини...
Одеська область
Росіяни масовано атакували Одещину, є поранена та руйнування
На Одещині пролунали вибухи – ЗМІ
Мер Рені потрапив у ДТП, його мати загинула, а маленький син у лікарні – ЗМІ
Останні новини
02:38
В ОВА повідомили про ситуацію з електропостачанням на Одещині після атаки РФ
01:48
На Київщині працює ППО
01:42
Samsung відновлює будівництво чипового заводу в США після контракту з Tesla
00:56
Клименко повідомив деякі деталі затримання підозрюваного в убивстві Парубія
00:26
футболПеремоги "Динамо" і "Шахтаря", венесуельський клан у Кривому Розі: підсумки 4 туру УПЛ
00:20
Затримали підозрюваного у вбивстві Парубія – Зеленський
23:52
FT: Європейські лідери зустрінуться 4 вересня говорити про гарантії для України
23:42
Чому церковний рік починається з 1 вересня: пояснення
23:29
Ворог найбільше тисне на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках – Генштаб
23:20
Покращила рекорд на 3 хвилини: олімпійська чемпіонка виграла Сіднейський марафон
Усі новини...
Реклама:
Реклама: