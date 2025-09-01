В ОВА повідомили про ситуацію з електропостачанням на Одещині після атаки РФ
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про ситуацію з відновленням електропостачання після російського масового удару по Одеському району.
Джерело: Кіпер у соцмережах
Пряма мова Кіпера: "Щодо електропостачання, після масштабної нічної атаки на енергетичну інфраструктуру активно тривають ремонтні роботи.
Над відновленням цілодобово працюють 15 бригад, задіяно 18 одиниць техніки.
Протягом дня вдалось повернути світло понад 2500 абонентам, але пошкодження значні, а отже процес відновлення потребує певного часу".
Деталі: Разом з тим Кіпер повідомив, що безперебійне постачання води забезпечують генератори.
Що передувало: У ніч проти 31 серпня Росія масовано атакувала Одеський район ударними безпілотниками, найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.