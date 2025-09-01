ISW: Кремль посилює інформаційні зусилля, щоб підірвати участь Європи в мирному процесі

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Кремль проводить багатовекторні інформаційні зусилля, спрямовані на стримування підтримки України Заходом та підрив участі Європи в мирному вреголюванні.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначають, що Кремль останнім часом активізував три риторичні лінії, спрямовані на вплив на прийняття рішень Заходом на користь Кремля: звинувачення європейських держав у затягуванні війни в Україні, погрози ядерною зброєю західним державам і твердження про неминучість перемоги Росії в Україні.

Кремлівські чиновники, зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков та генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, натякнули, що європейські держави прагнуть затягнути війну в Україні, щоб повернути цей давній російський наратив у західний інформаційний простір для підриву довіри США до європейських урядів.

Фахівці кажуть, що Кремль часто використовує Дмитрієва для захисту інтересів Росії, зокрема щодо мирного процесу в Україні та санкцій, на англомовних платформах та у ЗМІ.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 31 серпня у своєму англомовному акаунті мережі X розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо участі Франції та Німеччини у зусиллях США щодо припинення війни в Україні.

Медведєв заявив, що Мерц і Макрон "забули уроки" Другої світової війни, і що "все може закінчитися так, як у 1945 році – (Макрона та Мерца) також можуть впізнати по зубах".

Медведєв нагадує про американські атомні бомби для погроз Франції та Німеччині за підтримку України в мирному процесі. Медведєв також заявив, що російські досягнення – це "погані новини" для Макрона та Мерца.

Дослівно зі звіту: "Ці різні риторичні лінії мають на меті підкріпити нещодавно активізовані зусилля Міністерства оборони Росії щодо створення хибного враження про неминучість перемоги Росії в Україні.

МО РФ спробувало використати великі обсяги даних, щоб зробити заяви про просування російських військ – дані та заяви, які, на думку ISW, є перебільшеними".

Деталі: Аналітики додають, що Кремль посилює інформаційні зусилля, оскільки його територіальні здобутки залишаються непропорційно обмеженими та повільними порівняно з високими втратами.