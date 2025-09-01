У Карпатах відкрили перші 55 кілометрів унікального туристичного маршруту

У Закарпатській області відкрили перші 55 кілометрів унікального туристичного маршруту, який у перспективі пролягатиме також Румунією, Словаччиною, Угорщиною і Польщею.

Джерело: начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький у соцмережах

Пряма мова Білецького: "Відкрили перші 55 кілометрів унікального туристичного маршруту у Карпатах, який має стати нашою візитівкою, місцем сили, місцем туризму й місцем, де наші воїни та українці, які постраждали від війни, зможуть відновитися.

Символічно побудували маршрут з витоків річки Чорна Тиса біля перевалу Околе, де свого часу представники країн ЄС, висадили дерева тису, які нагадують про нашу спільну річку".

Деталі: За словами Білецького, маршрут у перспективі пролягатиме Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею.

Ві зазначив, що в Україні відкрили першу ділянку із запланованих 395 кілометрів. Приблизно таку ж протяжність майбутній маршрут матиме й за кордоном.

На перших 55 кілометрах маршруту облаштовані велопарковки, місця для кемпінгів, оглядові точки та зони відпочинку.

Загалом маршрут матиме два напрями: