У Карпатах відкрили перші 55 кілометрів унікального туристичного маршруту

Ольга Глущенко Понеділок, 1 вересня 2025, 06:56
фото: facebook Білецького

У Закарпатській області відкрили перші 55 кілометрів унікального туристичного маршруту, який у перспективі пролягатиме також Румунією, Словаччиною, Угорщиною і Польщею.

Джерело: начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький у соцмережах

Пряма мова Білецького: "Відкрили перші 55 кілометрів унікального туристичного маршруту у Карпатах, який має стати нашою візитівкою, місцем сили, місцем туризму й місцем, де наші воїни та українці, які постраждали від війни, зможуть відновитися.

Символічно побудували маршрут з витоків річки Чорна Тиса біля перевалу Околе, де свого часу представники країн ЄС, висадили дерева тису, які нагадують про нашу спільну річку".

 
 
фото: facebook Білецького

Деталі: За словами Білецького, маршрут у перспективі пролягатиме Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею.

Ві зазначив, що в Україні відкрили першу ділянку із запланованих 395 кілометрів. Приблизно таку ж протяжність майбутній маршрут матиме й за кордоном.

фото: facebook Білецького

На перших 55 кілометрах маршруту облаштовані велопарковки, місця для кемпінгів, оглядові точки та зони відпочинку.

 
фото: facebook Білецького

Загалом маршрут матиме два напрями:

  • основний, який пролягає лісовими та незавантаженими дорогами загального користування, максимально наближеними до гір і ключових точок, зручний для туристичних велосипедів
  • гірський, який повторює пішохідну нитку й дозволить пройти його на гірських байках.

Карпатитуризм
Карпати
У Карпатах на День Незалежності випав перший сніг
У Карпатах знайшли тіло туриста: обставини його загибелі з’ясовує поліція
УЗ: на відновлення колії в Карпатах може піти 3 доби через складнощі з укріпленням
