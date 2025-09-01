Усі розділи
ЗСУ за минулу добу знешкодили 850 окупантів і гелікоптер

Ірина БалачукПонеділок, 1 вересня 2025, 07:30
ЗСУ за минулу добу знешкодили 850 окупантів і гелікоптер
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 850 загарбників, 49 артилерійських систем та гелікоптер.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 082 990 (+850) осіб,
  • танків – 11 155 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 23 229 (+17) од,
  • артилерійських систем – 32 248 (+49) од,
  • гелікоптерів – 341 (+1)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55 276 (+214) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60 399 (+94) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
