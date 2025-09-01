Путін на засіданні Ради глав країн-членів ШОС знову брехав про війну і висловив "надію" на мир
Глава РФ Володимир Путін на засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва знову повторив свою брехню про те, що напад Росії на Україну нібито був спровокований Заходом.
Джерело: виступ глави Кремля
Пряма мова Путіна: "Криза в Україні (так Путін називає війну РФ проти України – ред.) виникла не в результаті нападу Росії, а в результаті державного перевороту в Україні, який був підтриманий і спровокований Заходом. А потім спробами за допомогою збройних сил придушити опір тих регіонів України і тих людей, які цей переворот не прийняли, не підтримали.
І друга причина кризи полягає в постійних спробах Заходу втягнути Україну в НАТО, що, як ми багаторазово підкреслювали і говорили, причому протягом багатьох років, становило пряму загрозу безпеці Росії".
Деталі: Путін додав, що він "широко цінує зусилля і пропозиції Китаю, Індії та інших стратегічних партнерів, покликаних сприяти врегулюванню".
"Зазначу, що порозуміння, досягнуті на недавній російсько-американській зустрічі на Алясці, сподіваюся, також йдуть у цьому напрямку, відкриваючи шлях до миру в Україні", – заявив глава Кремля.
При цьому Путін традиційно додав, що для припинення російської агресії проти України "має бути усунуто першопричини кризи в Україні і відновлено баланс у сфері безпеки".
Передісторія:
- 18 серпня президент США Дональд Трамп під час зустрічі у США із європейськими лідерами заявив, що "за тиждень-два" стане відомо, чи вдасться досягти мирного договору між Росією і Україною.
- 21 серпня Трамп заявив, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".
- 25 серпня Трамп заявив, що для Росії "можуть бути дуже серйозні наслідки" і він "вживе рішучих заходів", якщо протягом наступних двох тижнів не буде укладено угоду про припинення бойових дій.
- За даними Axios, Трамп задумується про те, щоб поки облишити зусилля для припинення війни в Україні, а в його оточенні вбачають провину Європи в тому, що Україна не готова до більших поступок задля мирної угоди.