Путін на засіданні Ради глав країн-членів ШОС знову брехав про війну і висловив "надію" на мир

Глава РФ Володимир Путін на засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва знову повторив свою брехню про те, що напад Росії на Україну нібито був спровокований Заходом.

Джерело: виступ глави Кремля

Пряма мова Путіна: "Криза в Україні (так Путін називає війну РФ проти України – ред.) виникла не в результаті нападу Росії, а в результаті державного перевороту в Україні, який був підтриманий і спровокований Заходом. А потім спробами за допомогою збройних сил придушити опір тих регіонів України і тих людей, які цей переворот не прийняли, не підтримали.

І друга причина кризи полягає в постійних спробах Заходу втягнути Україну в НАТО, що, як ми багаторазово підкреслювали і говорили, причому протягом багатьох років, становило пряму загрозу безпеці Росії".

Деталі: Путін додав, що він "широко цінує зусилля і пропозиції Китаю, Індії та інших стратегічних партнерів, покликаних сприяти врегулюванню".

"Зазначу, що порозуміння, досягнуті на недавній російсько-американській зустрічі на Алясці, сподіваюся, також йдуть у цьому напрямку, відкриваючи шлях до миру в Україні", – заявив глава Кремля.

При цьому Путін традиційно додав, що для припинення російської агресії проти України "має бути усунуто першопричини кризи в Україні і відновлено баланс у сфері безпеки".

