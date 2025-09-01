Усі розділи
Окупанти убили 5 людей на Запоріжжі, Харківщині та Донеччині

Ірина БалачукПонеділок, 1 вересня 2025, 08:57
Пошкоджене російським дроном авто на Куп’янщині. Фото Харківської обласної прокуратури

П’ять людей загинули та ще десять дістали поранення внаслідок російських ударів по Запорізькій, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, голова Сумської ОВА Олег Григоров та Харківська обласна прокуратура в Telegram

Деталі: Пологівський район Запорізької області загарбники обстріляли вранці 1 вересня.

Пряма мова Федорова: "Дві людини загинули внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району. Росіяни атакували КАБами село Омельник. Зруйновані будинки. В одному з них загинуло подружжя – 64-річні чоловік та жінка".

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських ударів загинули 2 людини (у Білицькому та Іверському) та ще 8 людей дістали поранення.

У Купʼянському районі російський дрон атакував автівку, в результаті чого одна людина загинула і одна дістала поранення.  

Дослівно прокуратура: "31 серпня близько 22:30 у с. Подоли Купʼянського району російський FPV-дрон уразив цивільне авто. 59-річного чоловіка з пораненнями госпіталізували до лікарні. Його дружина, якій було 51 рік, загинула. Автомобіль пошкоджено".

Також увечері 31 серпня дрон окупантів влучив у цивільне авто у Білопільській громаді на Сумщині, внаслідок чого 41-річна місцева жителька дістала важкі поранення. Її госпіталізували.

війнаобстрілбезпілотникижертви
