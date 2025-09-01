Усі розділи
Росія атакувала Україну 86-ма БпЛА, 76 дронів знешкодили

Ірина БалачукПонеділок, 1 вересня 2025, 09:22
Росія атакувала Україну 86-ма БпЛА, 76 дронів знешкодили
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Від вечора 31 серпня російські окупанти атакували Україну 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 76 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях".

Деталі: Зазначається, що загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – підсумували в Повітряних силах.

безпілотникиППОПовітряні сили ЗСУ
