ССО знищили радіолокаційну станцію ворога на військовому аеродромі в Криму

Бійці Сил спеціальних операцій знищили радіолокаційну станцію на території тимчасово окупованої республіки Крим.

Джерело: пресслужба ССО ЗСУ

Деталі: Зазначається, що в ніч на 30 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій провели ряд спеціальних дій на території тимчасово окупованого Криму.

В результаті цієї операції було знищено РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в місті Саки.