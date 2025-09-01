ССО знищили радіолокаційну станцію ворога на військовому аеродромі в Криму
Понеділок, 1 вересня 2025, 09:26
Бійці Сил спеціальних операцій знищили радіолокаційну станцію на території тимчасово окупованої республіки Крим.
Джерело: пресслужба ССО ЗСУ
Деталі: Зазначається, що в ніч на 30 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій провели ряд спеціальних дій на території тимчасово окупованого Криму.
В результаті цієї операції було знищено РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в місті Саки.