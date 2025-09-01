Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ССО знищили радіолокаційну станцію ворога на військовому аеродромі в Криму

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 вересня 2025, 09:26
ССО знищили радіолокаційну станцію ворога на військовому аеродромі в Криму
ілюстративне фото ССО

Бійці Сил спеціальних операцій знищили радіолокаційну станцію на території тимчасово окупованої республіки Крим.

Джерело: пресслужба ССО ЗСУ

Деталі: Зазначається, що в ніч на 30 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій провели ряд спеціальних дій на території тимчасово окупованого Криму.

Реклама:

В результаті цієї операції було знищено РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в місті Саки.

ССОвійнаКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Німеччині загинула 16-річна українка: її штовхнули під вантажний потяг
Літак з фон дер Ляєн приземлявся в Болгарії за паперовими картами через втручання РФ в роботу GPS – ЗМІ
Вбивство Парубія: Слідчі розповіли про особу підозрюваного та версії
Сибіга у річницю початку Другої світової війни нагадав про наслідки умиротворення агресора
мапаУ Києві погіршився стан повітря
фото, оновленоПоліція каже про слід РФ у вбивстві Парубія, показали фото затримання підозрюваного
Усі новини...
ССО
ССО і Сили безпілотних систем уразили Куйбишевський НПЗ, там вирує пожежа
Відклали гвинтівки і прийняли ближній бій: ССО розповіли, як снайпери відбили штурм ворога
ССО знищили об'єкти логістики окупантів у Криму
Останні новини
14:24
Подарунок для Піастрі, ще один складний день для Ferrari: підсумки етапу Формули-1 в Нідерландах
14:17
Бізнес поліпшив стримані оцінки ділової активності: які причини
14:04
Помер художник "Острову скарбів" й "Доктора Айболить" Радна Сахалтуєв
13:58
З 1 вересня представники ТЦК зобов'язані знімати свої дії на боді-камери
13:53
Український сіткомет "Пташка" показали у бою – він знищив ворожий дрон
13:44
ICTV та 1+1 створюють іспаномовні YouTube-канали
13:40
У Брюсселі проведуть засідання Ради Україна-НАТО
13:31
Новий навчальний рік в Україні: за парти сіли понад 3,5 мільйона школярів, 10% з них – дистанційно
13:29
iPhone 17 вийде з eSIM у багатьох країнах світу – ЗМІ
13:28
Україна у серпні стала лідером в Європі за ціною електроенергії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: