Міністр оборони Польщі: Наше звикання до війни може стати найбільшою перемогою Росії
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш застерігає від звикання до російської війни проти України, адже саме це, на його думку, може стати найбільшою перемогою РФ.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News
Деталі: В ході виступу на пам’ятних заходах з нагоди початку Другої світової війни Косіняк-Камиш підкреслив, що до війни РФ проти України "незважаючи на втому, труднощі та емоції, ми не можемо ставитися як до звичайної справи".
"Там гинуть люди, діти. Бомби падають на ясла, дитячі садки та лікарні", – сказав він.
За словами польського міністра, звикання до війни є "найгіршою і найбільшою перемогою імперії зла, яка знову дивиться зі Сходу".
Він підкреслив, що на полі бою в Україні також вирішується питання безпеки Польщі.
"Я знаю, що з плином часу чутливість зменшується, але державна необхідність не може бути затьмарена втомою чи зневірою. Це зобов'язання перед Вестерплатте і зобов'язання перед людьми Вестерплатте: солдатами Польської армії", – додав Косіняк-Камиш.
Передісторія:
- Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до рішучості і солідарності Європи і всього Заходу перед агресивною Росією.
- Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що війна в Україні може тривати ще дуже довго.