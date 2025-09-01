Усі розділи
Якби Німеччина не вирішила витрачати більше на оборону, то НАТО, ймовірно, розпався – Мерц

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Понеділок, 1 вересня 2025, 10:02
Якби Німеччина не вирішила витрачати більше на оборону, то НАТО, ймовірно, розпався – Мерц
Фрідріх Мерц, фото Getty Images

Німецький канцлер Фрідріх Мерц переконаний, що завдяки рішенню Німеччини збільшити витрати на оборону вдалося зберегти цілісність НАТО.

Джерело: Politico, "Європейська правда"

Деталі: У цьому контексті Мерц вказав на внесені в німецькій конституції зміни, які дозволили створити спеціальний фонд на оборону, звільнений від боргового гальма, в який будуть надані позики на суму до 500 млрд євро.

Як зазначив очільник німецького уряду, цим рішенням "ми фактично змогли зберегти НАТО".

"Я був на саміті НАТО в Гаазі (24–25 червня). Якби ми не змінили конституцію і не були готові дозволити Федеративній Республіці Німеччина витрачати 3,5% на оборону плюс 1,5% на необхідну інфраструктуру, то НАТО, ймовірно, розпався б того дня. Ми запобігли цьому", – розповів Мерц в інтерв’ю телеканалу ZDF.

У червні Мерц заявив, що його країна різко збільшить видатки на оборону, але не для того, щоб "заспокоїти" президента США Дональда Трампа, а щоб протистояти загрозі з боку Росії, адже до 2029 року Німеччина збільшить військові витрати до 3,5% ВВП – це найамбітніша програма переозброєння Німеччини з часів закінчення холодної війни.

Нагадаємо, оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО. У Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки.

