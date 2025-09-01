Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідники атакували два гелікоптери та судно росіян в окупованому Криму

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 вересня 2025, 10:44
Розвідники атакували два гелікоптери та судно росіян в окупованому Криму
скриншот

Бійці Головного управління розвідки Міноборони уразили два російські гелікоптери Мі-8 та буксир у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: ГУР МОУ

Деталі: За даними УП, спецоперація мала місце 30 серпня.

Реклама:

Силами спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" на території тимчасово окупованого Криму дрони вдарили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя було успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8.

Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів, зазначає розвідка.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Невтішний фінал спіткав також московитський буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя – під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку.

Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває!".

ГУРКримбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сибіга у річницю початку Другої світової війни нагадав про наслідки умиротворення агресора
фото, оновленоПоліція каже про слід РФ у вбивстві Парубія, показали фото затримання підозрюваного
Затримали підозрюваного у вбивстві Парубія – Зеленський
Зеленський нагадав, що "два тижні", які Трамп давав Росії, вже спливають
Залужному довіряють більше, але перший тур виграв би Зеленський – опитування
доповненоВідомі дати прощання та поховання Андрія Парубія
Усі новини...
ГУР
У Криму "Примари" ГУР знищили російський радіотелескоп РТ-70
ГУР знищило склад вибухівки в Тульскій області РФ – джерело
Буданов: З 12 вересня Росія готує "шалену хвилю" дезінформації
Останні новини
12:29
Санкції ЄС: один з важливих для Росії китайських банків припинив розрахунки з РФ
12:07
Замість чорної хмари. На Burning Man встановили нову українську інсталяцію
11:56
Сибіга у річницю початку Другої світової війни нагадав про наслідки умиротворення агресора
11:35
Два таємничі клієнти NVIDIA забезпечили майже 40% її доходів у другому кварталі 2025 року
11:30
мапаУ Києві погіршився стан повітря
11:25
Федоров: Кожна шоста українська школа розпочала навчальний рік із "Мрією"
11:13
У РФ рекордно впало виробництво металу: обвал фіксують на ключових підприємствах
11:08
Азійські фабрики скорочують виробництво через мита США
10:59
відеоПонад 600 людей загинули через землетрус в Афганістані
10:59
фото До Києва приїхали лідери фракцій коаліції Німеччини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: