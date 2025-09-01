Розвідники атакували два гелікоптери та судно росіян в окупованому Криму

Бійці Головного управління розвідки Міноборони уразили два російські гелікоптери Мі-8 та буксир у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: ГУР МОУ

Деталі: За даними УП, спецоперація мала місце 30 серпня.

Реклама:

Силами спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" на території тимчасово окупованого Криму дрони вдарили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя було успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8.

Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів, зазначає розвідка.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Невтішний фінал спіткав також московитський буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя – під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку.

Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває!".