Понад 600 людей загинули через землетрус в Афганістані

Роман ПетренкоПонеділок, 1 вересня 2025, 10:59
фото з х: theinformant_x

Талібан повідомив про понад 600 загиблих унаслідок землетрусу на сході Афганістану, який стався майже опівночі 31 серпня (22:17 за Києвом).

Джерело: BBC

Деталі: Його епіцентр був за 27 км від Джелалабада, п’ятого за величиною міста країни.

Кількість загиблих, оголошена чиновниками Талібану, становить 622 людини. Вони кажуть, що більше ніж 1 500 отримали поранення.

Знадобиться час, перш ніж масштаб збитків від землетрусу буде повністю відомий, оскільки це гірська місцевість. Ці райони надзвичайно важко досяжні, що сильно заважає рятувальним операціям. Уряд Талібану використовує гелікоптери, щоб евакуювати людей.

У лікарні кажуть, що надходить "один пацієнт кожні 5 хвилин", а вся будівля заповнена пораненими людьми.

Афганістанземлетрус
Афганістан
