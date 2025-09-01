Понад 600 людей загинули через землетрус в Афганістані

Талібан повідомив про понад 600 загиблих унаслідок землетрусу на сході Афганістану, який стався майже опівночі 31 серпня (22:17 за Києвом).

Джерело: BBC

Деталі: Його епіцентр був за 27 км від Джелалабада, п’ятого за величиною міста країни.

Кількість загиблих, оголошена чиновниками Талібану, становить 622 людини. Вони кажуть, що більше ніж 1 500 отримали поранення.

A strong earthquake in eastern Afghanistan near the Pakistan border has killed hundreds of people and injured at least 1,000 others.



The 6.0-magnitude quake hit a series of towns in the province of Kunar, near the city of Jalalabad



Знадобиться час, перш ніж масштаб збитків від землетрусу буде повністю відомий, оскільки це гірська місцевість. Ці райони надзвичайно важко досяжні, що сильно заважає рятувальним операціям. Уряд Талібану використовує гелікоптери, щоб евакуювати людей.

У лікарні кажуть, що надходить "один пацієнт кожні 5 хвилин", а вся будівля заповнена пораненими людьми.