Понеділок, 1 вересня 2025, 10:59
До Києва приїхали лідери фракцій коаліції Німеччини
Лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу Єнс Шпан та Маттіас Мірш у Києві. Фото dpa

Лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу – Єнс Шпан з ХДС/ХСС та Маттіас Мірш з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) – прибули до Києва 1 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Зазначається, що це перший спільний візит керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України, а також перший візит в Україну для Шпана і Мірша.

У Києві вони планують говорити про подальшу підтримку України з боку Німеччини та дипломатичні зусилля для припинення війни.

Пряма мова Шпана: "Ми з Маттіасом Міршем тут, щоб послати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу".

На запитання про можливі гарантії безпеки для України він відповів, найкращою гарантією є добре оснащена українська армія: "Першою і найважливішою гарантією безпеки для України є українська армія. Понад усе, ми хочемо оснастити її якомога краще".

Передісторія:

