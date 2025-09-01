Сибіга у річницю початку Другої світової війни нагадав про наслідки умиротворення агресора
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у річницю вторгнення нацистської Німеччини у Польщу і початку Другої світової війни нагадав, що цим подіям передували спроби умиротворення агресора і закликав не допустити тієї ж помилки знову у питанні російсько-української війни.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост міністра в мережі Х
Пряма мова Сибіги: "Цього дня 1939 року Гітлер напав на Польщу, а Сталін невдовзі приєднався до нього, що розпочало Другу світову війну, найкривавішу війну в історії. Сьогодні вкрай важливо згадати, що було до того дня: слабкість і наївна віра в те, що територіальні поступки "догодять" агресору".
Деталі: Він наголосив, що повну відповідальність за катастрофу Другої світової війни несе нацистський Третій Рейх, але міністр також згадав тих, хто дозволив цьому статися.
"Але були й ті, хто дозволив цьому злу посилитися – уникаючи складних рішень, обираючи слабкість замість сили та надаючи перевагу бажаному за дійсне, а не реалістичним стратегіям", – заявив Сибіга.
Він підкреслив, що найкращий спосіб віддати шану десяткам мільйонів людей, які загинули у Другій світовій війні, – це запобігти повторенню тих самих помилок сьогодні.
"Єдність союзників, тиск на агресора Росію та зміцнення України є критично важливими для безпеки та довгострокового миру для всієї Європи", – наголосив глава українського МЗС.
Передісторія:
- Від багатьох топпосадовців з Центральної та Східної Європи вже лунали порівняння теперішніх переговорів довкола України з "Мюнхенською змовою" 1938 року, та інші попередження про неприпустимість поступок Росії на прикладах уроків Другої світової.