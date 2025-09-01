Літак з фон дер Ляєн приземлявся в Болгарії за паперовими картами через втручання РФ в роботу GPS – ЗМІ

Літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений приземлятися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через збої в роботі GPS.

Джерело: Financial Times, "Європейська правда"

Деталі: У публікації йдеться, що літак, на борту якого перебувала президентка ЄК, залишився без електронних навігаційних засобів під час підльоту до аеропорту міста.

За словами трьох поінформованих посадовців, інцидент розглядається як операція російського втручання.

"GPS у всій зоні аеропорту перестав працювати", – сказав один із посадовців.

Після години кружляння над аеропортом пілот літака прийняв рішення приземлитися вручну, використовуючи паперові карти, додали вони.

"Це було беззаперечне втручання", – додало одне із джерел.

Болгарська служба управління повітряним рухом підтвердила інцидент у заяві для Financial Times.

"З лютого 2022 року спостерігається значне збільшення випадків глушіння (GPS) і, останнім часом, підробки сигналів", – йдеться в заяві.

Як зазначили у відомстві, такі перешкоди порушують точність прийому сигналу GPS, що призводить до різних операційних проблем для літаків і наземних систем.

Фон дер Ляєн летіла до Пловдива з Варшави на зустріч з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим і для відвідин заводу з виробництва боєприпасів.

Після візиту глава Єврокомісії без інцидентів покинула Пловдив на тому ж літаку.

Естонія раніше говорила, що перешкоджання сигналам GPS є порушенням міжнародного права з боку Росії.

Нещодавно 13 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах спільноти.