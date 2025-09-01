Сумщина: подружжя пенсіонерів на мотоциклі підірвалося на міні

Вранці 1 вересня подружжя пенсіонерів на мотоциклі з коляскою підірвалося на ворожій міні в Сумській області.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Сталося це біля одного із сіл Середино-Будської громади поряд з російським кордоном.

В ОВА та у прокуратурі допускають, що цю ділянку дороги ворог дистанційно замінував з дрона.

Постраждалих 75-річного чоловіка та 76-річну жінку госпіталізували, попередньо стан – не важкий.