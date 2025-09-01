Сумщина: подружжя пенсіонерів на мотоциклі підірвалося на міні
Понеділок, 1 вересня 2025, 13:01
Вранці 1 вересня подружжя пенсіонерів на мотоциклі з коляскою підірвалося на ворожій міні в Сумській області.
Джерело: Сумська ОВА
Деталі: Сталося це біля одного із сіл Середино-Будської громади поряд з російським кордоном.
В ОВА та у прокуратурі допускають, що цю ділянку дороги ворог дистанційно замінував з дрона.
Постраждалих 75-річного чоловіка та 76-річну жінку госпіталізували, попередньо стан – не важкий.