Сумщина: подружжя пенсіонерів на мотоциклі підірвалося на міні

Роман ПетренкоПонеділок, 1 вересня 2025, 13:01
Сумщина: подружжя пенсіонерів на мотоциклі підірвалося на міні
Вранці 1 вересня подружжя пенсіонерів на мотоциклі з коляскою підірвалося на ворожій міні в Сумській області.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Сталося це біля одного із сіл Середино-Будської громади поряд з російським кордоном.

В ОВА та у прокуратурі допускають, що цю ділянку дороги ворог дистанційно замінував з дрона.

Постраждалих 75-річного чоловіка та 76-річну жінку госпіталізували, попередньо стан – не важкий.

Сумська областьмінування
