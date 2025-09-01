У Раді з’явився проєкт постанови про відновлення трансляції, "Слуги" обіцяють підтримати

На сайті парламенту зявився проєкт постанови від низки нардепів про відновлення трансляцій Ради, у "Слузі народу" повідомили, що підтримають її.

Джерело: сайт Ради, речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у коментарі "Українській правді"

Деталі: Авторами проєкту є спікер парламенту Руслан Стефанчук, його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк, глава "Слуг народу" Давид Арахамія, п’ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко, очільник комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин тощо.

Загалом авторами є понад 70 народних депутатів.

Дослівно з постанови: "Прямі трансляції пленарних засідань Верховної Ради з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації не здійснювалися з метою забезпечення заходів безпеки.

Водночас поточна безпекова ситуація, зважаючи на її зміну, у багатьох випадках дозволяє відновити трансляції без створення додаткових ризиків".

Деталі: Метою постанови є забезпечення доступу громадськості до інформації про діяльність Ради через онлайн-трансляції.

Зазначається, що це сприятиме "підвищенню прозорості та підзвітності Ради, зміцненню довіри громадян, а також виконанню міжнародних рекомендацій".

"Слуги народу" обіцяють підтримати постанову.

Пряма мова Палійчук: "Давид Арахамія є ініціатором цієї постанови, він ще з минулого року обіцяв відновлення трансляції з вересня.

Звичайно, що фракція підтримає дану ініціативу".