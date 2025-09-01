Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Моді зустрівся з Путіним: закликав до припинення війни та пошуку мирного врегулювання

Альона Мазуренко Понеділок, 1 вересня 2025, 15:13
Моді зустрівся з Путіним: закликав до припинення війни та пошуку мирного врегулювання
фото: МЗС Індії

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді провів зустріч з правителем РФ Володимиром Путіним на полях саміту ШОС в Китаї. Моді говорив Путіну про необхідність прискорення припинення війни в Україні та міцний мир.

Джерело: Міністерство закордонних справ Індії

Дослівно: "Прем'єр-міністр підтвердив свою підтримку нещодавніх ініціатив, вжитих для вирішення конфлікту в Україні, та наголосив на необхідності прискорення припинення конфлікту та пошуку міцного мирного врегулювання".

Реклама:

Деталі: Крім того, пресслужба повідомила, що Путін і Моді обговорили двосторонню співпрацю РФ та Індії в економічному, фінансовому та енергетичному секторах.

Повідомляється, що вони "висловили задоволення" сталим зростанням двосторонніх зв'язків і "підтвердили підтримку подальшого зміцнення Спеціального та привілейованого стратегічного партнерства між двома країнами".

Моді також повідомив Путіну, що з нетерпінням чекає на зустріч з ним в Індії на 23-му щорічному саміті пізніше цього року. 

Індіяросійсько-українська війнаРосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія атакувала Суми ударними дронами: є поранені, виникла масштабна пожежа
На фронті 160 боєзіткнень: найбільше окупанти атакували на Покровському напрямку – Генштаб
Корупція при закупівлі РЕБ та дронів: за нардепа Кузнєцова внесли заставу 8 млн
Через атаки РФ на Херсонщині загинув чоловік, ще двоє поранених – на Чернігівщині
Справу про загибель людей біля укриття в Києві відправили на новий розгляд: вирок охоронцю скасували
відеоСили оборони звільнили Новоекономічне на Донеччині та встановили там український стяг 
Усі новини...
Індія
Індія та Китай відновлюють прямі авіарейси після 5-річної перерви
"Нобелівські амбіції" і тарифи розсварили Трампа з прем’єром Індії – NYT
Зеленський після розмови з Моді: Розраховуємо, що підтримка припинення вогню звучатиме на зустрічах у Китаї
Останні новини
06:27
У Судані щонайменше 1000 людей загинули внаслідок зсуву грунту
05:57
Кім Чен Ин вирушив до Пекіна на військовий парад на бронепоїзді
05:50
тенісКостюк не впоралася з Муховою в боротьбі за чвертьфінал US Open
05:13
Землетрус в Афганістані забрав життя понад 800 людей, щонайменше 2800 поранені
04:48
фотоРосіяни атакували безпілотниками Білу Церкву: є загиблий і поранені
03:05
Росія атакувала Суми ударними дронами: є поранені, виникла масштабна пожежа
02:41
На Одещині росіяни атакували припортову інфраструктуру: виникли пожежі – РДА
02:22
Трамп цього тижня "дуже уважно" розгляне можливість введення санкцій проти Росії – Бессент
01:46
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА
01:22
Росія суттєво збільшує виробництво ракет та іншої зброї за підтримки Північної Кореї та Ірану – МЗС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: