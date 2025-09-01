Моді зустрівся з Путіним: закликав до припинення війни та пошуку мирного врегулювання

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді провів зустріч з правителем РФ Володимиром Путіним на полях саміту ШОС в Китаї. Моді говорив Путіну про необхідність прискорення припинення війни в Україні та міцний мир.

Джерело: Міністерство закордонних справ Індії

Дослівно: "Прем'єр-міністр підтвердив свою підтримку нещодавніх ініціатив, вжитих для вирішення конфлікту в Україні, та наголосив на необхідності прискорення припинення конфлікту та пошуку міцного мирного врегулювання".

Реклама:

Деталі: Крім того, пресслужба повідомила, що Путін і Моді обговорили двосторонню співпрацю РФ та Індії в економічному, фінансовому та енергетичному секторах.

Повідомляється, що вони "висловили задоволення" сталим зростанням двосторонніх зв'язків і "підтвердили підтримку подальшого зміцнення Спеціального та привілейованого стратегічного партнерства між двома країнами".

Моді також повідомив Путіну, що з нетерпінням чекає на зустріч з ним в Індії на 23-му щорічному саміті пізніше цього року.