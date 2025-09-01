Усі розділи
Українці найбільше не довіряють телемарафону – соціологія

Роман ПетренкоПонеділок, 1 вересня 2025, 15:58
Українці найбільше не довіряють телемарафону – соціологія
Найбільше серед медіа українці не довіряють єдиному телемарафону – 39% опитаних.

Джерело: опитування групи "Рейтинг"

Деталі: Якщо порівнювати рівень довіри до джерел інформації, то телеграм-канали і ютуб відчутно випереджають традиційні медіа.

Водночас спільний телемарафон має найвищий рівень висловленої недовіри – 30% не довіряють і 9% — скоріше не довіряють, 24% вагаються, 19% важко відповісти.

Разом із тим телемарафон "Єдині новини" має стабільну аудиторію серед мешканців Заходу і Центру, жителів сіл, людей із нижчим рівнем освіти, менш заможних громадян і респондентів старшого віку, які також надають перевагу традиційному телебаченню.

Радіо та друковані видання частіше користуються довірою серед мешканців сільської місцевості та людей старшого віку. Менш заможні респонденти демонструють загалом нижчий рівень довіри до всіх джерел інформації, незалежно від їхнього формату чи походження.

Група зазначає, що поступове падіння довіри до медіа в Україні триває вже не перший рік. За даними Київського міжнародного інституту соціології, у 2022 році довіра до українських медіа різко зросла (з 29 до 51%), а у 2023 році знову впала до нижчого, ніж у 2021 році, рівня. У 2024 році показник довіри ще дещо знизився (до 27%), а недовіри — зріс до рекордних 42%.

Довідково: Опитування проводили на початку квітня, 2000 респондентів взяли в ньому участь.

соціологіяопитуванняЗМІ
