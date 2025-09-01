DeepState: Темпи російської окупації впали майже на 20%

У серпні темпи окупації росіянами українських територій впали на 18%.

Джерело: проєкт DeepState у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що минулого місяця Росія захопила 464 кв. км, і тепер під окупацією перебуває 19% території України. Проєкт звертає увагу, що такий самий відсоток окупанти мали ще 3 жовтня 2022 року, перед наступом Сил оборони на Дудчани.

Дослівно: "Саме так — приріст окупованих територій за 2 роки і 11 місяців практично рівний нулю".

Більше деталей: За даними DeepState, в цілому у серпні впала інтенсивність атак ворога у порівнянні з трьома попередніми місяцями. Минулого місяця росіяни провели близько 5027 штурмових дій, це менше ніж у липні, червні та травні.

Як пояснюють аналітики проєкту, в першу чергу це пов'язано з ротацією підрозділів ЗС РФ: окупанти перекинули у напрямку Добропілля чотири бригади та 1 полк морської піхоти, здійснюють посилення на Запорізькому напрямку та проводять заміну у Краматорському та Придніпровському відтинках.

У DeepState очікують, що у вересні активність ворога почне зростати.