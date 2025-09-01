Усі розділи
У Макрона підтвердили, що "коаліція рішучих" збереться 4 вересня в Парижі

Тетяна Висоцька, Євген КізіловПонеділок, 1 вересня 2025, 16:57
У Макрона підтвердили, що коаліція рішучих збереться 4 вересня в Парижі
фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведуть засідання "коаліції рішучих" у гібридному форматі 4 вересня в Парижі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу

Деталі: Згідно з повідомленням, у Парижі 4 вересня відбудеться засідання "коаліції рішучих" з допомоги Україні. Співголовами зустрічі будуть президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Можу підтвердити, що в четвер у Парижі відбудеться зустріч "коаліції рішучих" (у гібридному форматі)", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди". 

Як повідомлялося, український президент Володимир Зеленський доєднається до європейських лідерів, які зберуться у четвер в Парижі, щоб обговорити можливі гарантії безпеки для України.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон розповів, що після важливої підготовчої роботи на рівні начальників штабів було попередньо визначено внески кожної країни в потенційні гарантії безпеки Україні, і "коаліція рішучих" збереться на рівні лідерів для обговорення цих рішень.

Частина учасників буде присутня в Парижі особисто, а частина – онлайн. 

коаліція рішучихФранціяросійсько-українська війнаУкраїна
