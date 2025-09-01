Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував висловлювання російського лідера Володимира Путіна під час саміту Шанхайської організації співробітництва, заявивши, що той поступово втрачає свої навички в брехні.

Джерело: допис Тихого у Х

Пряма мова: "Звичайно, "підступний Захід" спровокував "бідолашну Росію" напасти на свого сусіда та скоїти сотні тисяч воєнних злочинів.

Реклама:

Путін поступово втрачає свої достатні навички в брехні – його повторювані гучні заяви стають дедалі нуднішими. Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву".

Що передувало:

Глава РФ Володимир Путін на засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва знову повторив свою брехню про те, що напад Росії на Україну нібито був спровокований Заходом.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА: