Путін втрачає навички в брехні: У МЗС оцінили виступ лідера РФ на ШОС
Понеділок, 1 вересня 2025, 17:22
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував висловлювання російського лідера Володимира Путіна під час саміту Шанхайської організації співробітництва, заявивши, що той поступово втрачає свої навички в брехні.
Джерело: допис Тихого у Х
Пряма мова: "Звичайно, "підступний Захід" спровокував "бідолашну Росію" напасти на свого сусіда та скоїти сотні тисяч воєнних злочинів.
Реклама:
Путін поступово втрачає свої достатні навички в брехні – його повторювані гучні заяви стають дедалі нуднішими. Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву".
Що передувало:
- Глава РФ Володимир Путін на засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва знову повторив свою брехню про те, що напад Росії на Україну нібито був спровокований Заходом.
Нагадаємо:
РЕКЛАМА:
- 18 серпня президент США Дональд Трамп під час зустрічі у США із європейськими лідерами заявив, що "за тиждень-два" стане відомо, чи вдасться досягти мирного договору між Росією і Україною.
- 21 серпня Трамп заявив, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".
- 25 серпня Трамп заявив, що для Росії "можуть бути дуже серйозні наслідки" і він "вживе рішучих заходів", якщо протягом наступних двох тижнів не буде укладено угоду про припинення бойових дій.
- За даними Axios, Трамп задумується про те, щоб поки облишити зусилля для припинення війни в Україні, а в його оточенні вбачають провину Європи в тому, що Україна не готова до більших поступок задля мирної угоди.