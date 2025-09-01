У Кремлі заперечили домовленості про тристоронній саміт із США та Україною

Помічник господаря Кремля Юрій Ушаков заявив, що між Москвою та Вашингтоном немає жодних домовленостей щодо зустрічі за участю Зеленського, Трампа та Путіна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Ушакова російському пропагандисту Павлу Зарубіну

Деталі: Ушаков нагадав, що під час розмов кремлівського господаря й президента США та на саміті на Алясці обговорювалась ідея підвищення рівня делегацій на переговорах України і Росії.

"Але американці нам сказали, що вони теж між собою помізкують з цього питання, а потім вийдуть з якимись конкретними пропозиціями", – розповів він.

Помічник Путіна також сказав, що повідомлення у ЗМІ про можливу зустріч трьох лідерів – "це не зовсім те, про що ми домовлялися".

"Зараз говорять про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна із Зеленським. Але конкретно це – наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленості не було", – додав Ушаков.

