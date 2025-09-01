Усі розділи
У Кремлі заперечили домовленості про тристоронній саміт із США та Україною

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 1 вересня 2025, 19:32
У Кремлі заперечили домовленості про тристоронній саміт із США та Україною
Ілюстративне фото: Getty Images

Помічник господаря Кремля Юрій Ушаков заявив, що між Москвою та Вашингтоном немає жодних домовленостей щодо зустрічі за участю Зеленського, Трампа та Путіна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Ушакова російському пропагандисту Павлу Зарубіну

Деталі: Ушаков нагадав, що під час розмов кремлівського господаря й президента США та на саміті на Алясці обговорювалась ідея підвищення рівня делегацій на переговорах України і Росії.

"Але американці нам сказали, що вони теж між собою помізкують з цього питання, а потім вийдуть з якимись конкретними пропозиціями", – розповів він.

Помічник Путіна також сказав, що повідомлення у ЗМІ про можливу зустріч трьох лідерів – "це не зовсім те, про що ми домовлялися".

"Зараз говорять про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна із Зеленським. Але конкретно це – наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленості не було", – додав Ушаков.

Нагадаємо:

  • Минулого тижня президент США сказав, що тристороння зустріч його, Путіна й Зеленського відбудеться, але висловив сумніви щодо двосторонньої зустрічі лідерів України та Росії.
  • Зустріч лідерів була головною темою обговорень США, Європи та України після саміту на Алясці, але у Кремлі всіляко ухиляються від її проведення.
  • За даними ЗМІ, Дональд Трамп нібито задумується про те, щоб поки облишити свої зусилля для припинення російсько-української війни – доки сторони "стануть поступливішими".

ПутінСШАЗеленський
