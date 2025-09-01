Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фіцо анонсував зустріч із Зеленським після переговорів із Путіним в Китаї 

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 1 вересня 2025, 20:10
Фіцо анонсував зустріч із Зеленським після переговорів із Путіним в Китаї 
Ілюстративне фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що цього тижня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Перед тим він вирушає в Китай на переговори з Сі Цзіньпіном і Путіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відеозвернення Фіцо в Facebook

Деталі: Фіцо розповів, що вирушає до Китаю на переговори із лідером Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним, який перебуває там із чотириденним візитом, підтвердивши повідомлення Кремля.

Реклама:

"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", – сказав він.

Премʼєр Словаччини не уточнив деталей зустрічі з українським лідером, яка до цього не анонсувалась.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:
  • Фіцо і Зеленський не проводили двосторонніх зустрічей з моменту повернення словацького премʼєра на посаду у 2023 році. Натомість їхні відносини суттєво зіпсувались через візит Фіцо до Москви і контакти з Владіміром Путіним.
  • Крім того, Фіцо і президент Сербії Олександар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.

ФіцоЗеленськийПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоСили оборони звільнили Новоекономічне на Донеччині та встановили там український стяг 
ЗМІ: Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному та розповів про контакти з РФ
Угода про надра: Свириденко назвала, хто представлятиме Україну в інвестфонді із США
У Макрона підтвердили, що "коаліція рішучих" збереться 4 вересня в Парижі
Штучний інтелект в "Дії": на порталі запустили Дія.АІ
футболНападник "Динамо" та збірної України Ванат перейшов у каталонську "Жирону"
Усі новини...
Фіцо
Фіцо написав листа фон дер Ляєн з критикою газових планів ЄС і проханням відкласти санкції
У партії Фіцо відкинули прохання Чехії зняти блокаду санкцій проти Росії
Фіцо каже, що не бачить сенсу зустрічатися з Зеленським, бо той його "ненавидить"
Останні новини
20:35
В Україні зростає попит на нові авто: які моделі найпопулярніші
20:28
ЄС не запросив Грузію на зустріч із країнами-кандидатами в Копенгагені
20:17
Фонд держмайна визначив дату продажу Одеського припортового заводу
20:16
У Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати відстрочку деяким категоріям студентів
20:11
У РФ зменшилося виробництво рослинних олій — воно стало збитковим
20:10
Фіцо анонсував зустріч із Зеленським після переговорів із Путіним в Китаї 
20:03
Українська JET Company представила новий дрон-бомбер з вісьмома підвісами для скидів
19:54
Український сумоїст Аонішікі перевершив досягнення легендарного йокодзуни
19:46
Уряд змінив порядок надання статусу дитини, постраждалої від війни
19:37
Миколаївщина отримає 34 мільйони для водозабезпечення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: