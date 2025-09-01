Фіцо анонсував зустріч із Зеленським після переговорів із Путіним в Китаї 

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що цього тижня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Перед тим він вирушає в Китай на переговори з Сі Цзіньпіном і Путіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відеозвернення Фіцо в Facebook

Деталі: Фіцо розповів, що вирушає до Китаю на переговори із лідером Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним, який перебуває там із чотириденним візитом, підтвердивши повідомлення Кремля.

Реклама:

"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", – сказав він.

Премʼєр Словаччини не уточнив деталей зустрічі з українським лідером, яка до цього не анонсувалась.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА: