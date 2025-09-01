На Сумщині за день 7 людей постраждали через російські удари
Російська армія протягом дня 1 вересня інтенсивно атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини, постраждали 7 людей.
Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров, "Укрзалізниця"
Пряма мова Григорова: "Є наслідки влучань у Сумській, Річківській, Ворожбянській, Білопільській, Великописарівській, Шалигинській та Дружбівській громадах.
Один із ворожих дронів поцілив у цивільну автівку – поранено водія. Загалом постраждали семеро мирних жителів, усім надається необхідна медична допомога".
Деталі: Зокрема, внаслідок влучання ворожого дрону поблизу залізничної станції постраждала чергова по станції.
Лікарі діагностували травми голови та струс мозку, наразі їй надають всю необхідну медичну допомогу.
У різних мікрорайонах Сум атаки БпЛА призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури та знеструмлень.