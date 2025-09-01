Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Сумщині за день 7 людей постраждали через російські удари

Тетяна ОлійникПонеділок, 1 вересня 2025, 20:49
На Сумщині за день 7 людей постраждали через російські удари
фото - сумська ова

Російська армія протягом дня 1 вересня інтенсивно атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини, постраждали 7 людей.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров, "Укрзалізниця"

Пряма мова Григорова: "Є наслідки влучань у Сумській, Річківській, Ворожбянській, Білопільській, Великописарівській, Шалигинській та Дружбівській громадах.

Реклама:

Один із ворожих дронів поцілив у цивільну автівку – поранено водія. Загалом постраждали семеро мирних жителів, усім надається необхідна медична допомога".

Деталі: Зокрема, внаслідок влучання ворожого дрону поблизу залізничної станції постраждала чергова по станції.

Лікарі діагностували травми голови та струс мозку, наразі їй надають всю необхідну медичну допомогу.

РЕКЛАМА:

У різних мікрорайонах Сум атаки БпЛА призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури та знеструмлень.

УкрзалізницяСумська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія атакувала Суми ударними дронами: є поранені, виникла масштабна пожежа
На фронті 160 боєзіткнень: найбільше окупанти атакували на Покровському напрямку – Генштаб
Корупція при закупівлі РЕБ та дронів: за нардепа Кузнєцова внесли заставу 8 млн
Через атаки РФ на Херсонщині загинув чоловік, ще двоє поранених – на Чернігівщині
Справу про загибель людей біля укриття в Києві відправили на новий розгляд: вирок охоронцю скасували
відеоСили оборони звільнили Новоекономічне на Донеччині та встановили там український стяг 
Усі новини...
Укрзалізниця
Внаслідок російського обстрілу на Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру
Росіяни вдарили по парку потягів Інтерсіті+: вирувала пожежа
Через ворожу атаку і знеструмлення залізниці затримується низка потягів – УЗ
Останні новини
06:27
У Судані щонайменше 1000 людей загинули внаслідок зсуву грунту
05:57
Кім Чен Ин вирушив до Пекіна на військовий парад на бронепоїзді
05:50
тенісКостюк не впоралася з Муховою в боротьбі за чвертьфінал US Open
05:13
Землетрус в Афганістані забрав життя понад 800 людей, щонайменше 2800 поранені
04:48
фотоРосіяни атакували безпілотниками Білу Церкву: є загиблий і поранені
03:05
Росія атакувала Суми ударними дронами: є поранені, виникла масштабна пожежа
02:41
На Одещині росіяни атакували припортову інфраструктуру: виникли пожежі – РДА
02:22
Трамп цього тижня "дуже уважно" розгляне можливість введення санкцій проти Росії – Бессент
01:46
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА
01:22
Росія суттєво збільшує виробництво ракет та іншої зброї за підтримки Північної Кореї та Ірану – МЗС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: