У МЗС підсумували засідання Ради Україна-НАТО: акцент на ППО та виробництві дронів

На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО у форматі Політичного комітету, скликаному на запит Києва через російські масовані обстріли, обговорили необхідність посилення української ППО, співпрацю з союзниками у виробництві дронів і подальший тиск на Росію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням повідомлення МЗС за підсумками засідання

Деталі: До засідання в режимі онлайн приєдналися заступник міністра оборони України Сергій Боєв та заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв. Українські посадовці детально поінформували союзників про поточну безпекову ситуацію, оцінку актуальної тактики Росії та її подальших планів.

Під час засідання українська сторона проінформувала також про наслідки нещодавніх російських атак проти України, кількість загиблих і поранених, масштаби руйнувань інфраструктури.

"Українська сторона закликала держави-члени НАТО надати необхідну Україні допомогу у посиленні протиповітряної оборони, зокрема системи Patriot та ракети до них. Окремо було підкреслено потребу у далекобійних ракетах", – йдеться у повідомленні.

Крім того, союзників закликали нарощувати обсяги інвестицій в оборонну промисловість України, зокрема виробництво дронів.

Зазначається, що представники держав-членів НАТО рішуче засудили масовані російські обстріли українських міст, цивільних об’єктів та громадян, підкресливши, що такі дії Росії демонструють відсутність прагнення до миру.

"Вони також зазначили, що необхідно посилювати тиск на РФ та запевнили, що і надалі підтримуватимуть Україну та працюватимуть над забезпеченням сталого та своєчасного постачання Україні необхідного озброєння", – повідомили в МЗС.

"З огляду на наближення зими та опалювального сезону, союзники звернули увагу на важливість захисту енергетичної інфраструктури та запевнили, що надаватимуть Україні необхідну для цього підтримку", – йдеться також у повідомленні.

