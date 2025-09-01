У Кремлі відкинули звинувачення у причетності до GPS-збою літака з фон дер Ляєн

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має жодного відношення до несправності навігації літака президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російські ЗМІ

Деталі: На запит видання Financial Times, в якому містилися претензії щодо причетності Росії до події, Пєсков відповів однозначно: "Ваше твердження некоректне."

