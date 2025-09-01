Усі розділи
У Кремлі відкинули звинувачення у причетності до GPS-збою літака з фон дер Ляєн

Іванна Костіна, Анастасія ПроцПонеділок, 1 вересня 2025, 21:04
У Кремлі відкинули звинувачення у причетності до GPS-збою літака з фон дер Ляєн
Ілюстративне фото: Getty Images

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має жодного відношення до несправності навігації літака президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російські ЗМІ

Деталі: На запит видання Financial Times, в якому містилися претензії щодо причетності Росії до події, Пєсков відповів однозначно: "Ваше твердження некоректне."

Нагадаємо:

  • 31 серпня система GPS на борту літака президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн була заглушена на шляху до Болгарії. Болгарська влада підозрює, що блокування відбулося через втручання Росії.
  • Європейський Союз на тлі цього розмістить додаткові супутники на низькій навколоземній орбіті, щоб посилити стійкість до перешкод GPS і поліпшити можливості їх виявлення.

