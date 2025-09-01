Усі розділи
Іванна Костіна, Тетяна ОлійникПонеділок, 1 вересня 2025, 21:06
Топвійськовий Німеччини вслід за фон дер Ляєн повідомив, що теж стикався з GPS-перешкодами
Карстен Броєр. Фото: Getty Images

Найвищий військовий посадовець Німеччини також стверджує, що під час польотів стикався з GPS-перешкодами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр розповів журналістам у Берліні, що це сталося одного разу під час польоту на північ над Балтійським морем і одного разу під час навчань у Литві.

За його словами, пілоти, як правило, мають можливість обійти цю проблему і дуже впевнені у своїх процедурах. Незрозуміло, чи були атаки з глушінням спрямовані саме на нього, чи вони були сплановані в більш широкому масштабі.

 "Зараз ми постійно зазнаємо диверсій, шпигунства, ми також зазнаємо гібридного впливу, гібридних дій, які ми дуже часто можемо простежити до державних суб'єктів, і дуже часто до Росії", – заявив Броєр.

Нагадаємо, 31 серпня система GPS на борту літака президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн була заглушена на шляху до Болгарії. Болгарська влада підозрює, що блокування відбулося через втручання Росії.

Європейський Союз на тлі цього розмістить додаткові супутники на низькій навколоземній орбіті, щоб посилити стійкість до перешкод GPS і поліпшити можливості їх виявлення.

