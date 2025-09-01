Через атаки РФ на Херсонщині загинув чоловік, ще двоє поранених – на Чернігівщині
Понеділок, 1 вересня 2025, 22:17
Через російську атаку на Херсонщині загинув 73-річний чоловік, також у місті Городня на Чернігівщині через атаку БпЛА двоє поранених.
Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, Херсонська ОВА
Деталі: У селі Білозерка на Херсонщині внаслідок ворожої атаки травми, несумісні з життям, дістав 73-річний місцевий житель. В момент удару чоловік перебував на подвірʼї.
Реклама:
Також окупанти вдарили по прикордонній громаді на Чернігівщині.
Пряма мова Чауса: "Увечері 1 вересня росіяни ударили безпілотниками по місту Городня. Зафіксовано три вибухи.
Поранення отримала 14-річна дівчинка, її госпіталізують до обласної дитячої лікарні. Також травми отримала 50-річна місцева жителька, її госпіталізовано до місцевої лікарні".