Через атаки РФ на Херсонщині загинув чоловік, ще двоє поранених – на Чернігівщині

Тетяна ОлійникПонеділок, 1 вересня 2025, 22:17
Через атаки РФ на Херсонщині загинув чоловік, ще двоє поранених – на Чернігівщині
фото - getty images

Через російську атаку на Херсонщині загинув 73-річний чоловік, також у місті Городня на Чернігівщині через атаку БпЛА двоє поранених.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, Херсонська ОВА

Деталі: У селі Білозерка на Херсонщині внаслідок ворожої атаки травми, несумісні з життям, дістав 73-річний місцевий житель. В момент удару чоловік перебував на подвірʼї.

Також окупанти вдарили по прикордонній громаді на Чернігівщині.

Пряма мова Чауса: "Увечері 1 вересня росіяни ударили безпілотниками по місту Городня. Зафіксовано три вибухи.

Поранення отримала 14-річна дівчинка, її госпіталізують до обласної дитячої лікарні. Також травми отримала 50-річна місцева жителька, її госпіталізовано до місцевої лікарні".

Херсонська областьЧернігівська область
Через атаки РФ на Херсонщині загинув чоловік, ще двоє поранених – на Чернігівщині
