Зеленський зустрівся з лідерами двох коаліційних фракцій Бундестагу

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня провів зустріч з лідерами коаліційних фракцій Бундестагу ФРН Єнсом Шпаном і Маттіасом Міршем.

Джерело: сайт Офісу президента

Деталі: Зеленський подякував Німеччині за європейське лідерство в наданні допомоги та особливо відзначив внесок у зміцнення ППО й участь у новій ініціативі PURL.

Реклама:

Пряма мова: "Ми вдячні за системи Patriot і ракети до цих систем, а також за системи вашого вітчизняного виробництва IRIS-T. Для нас це важливо, тому що це життя наших людей. Сьогодні в нас 1 вересня. І це можливість для дітей піти в школу, можливість для людей працювати й можливість наповнювати український бюджет, наповнювати нашу економіку".

Деталі: Як зазначається, під час зустрічі говорили про подальше зміцнення українського повітряного щита.

За словами Єнса Шпана, на наступний рік уряд Німеччини заклав 9 млрд євро на допомогу Україні.

РЕКЛАМА:

Глава держави акцентував, що Україна розраховує на підтримку Німеччини у збільшенні тиску на РФ.

Представники німецької делегації також розповіли, що відвідали Бучу і вшанували пам’ять загиблих у Києві на місці удару балістичною ракетою в ніч на 28 серпня та полеглих українських воїнів біля меморіалу на майдані Незалежності.