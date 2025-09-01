Зеленський зустрівся з лідерами двох коаліційних фракцій Бундестагу
Президент України Володимир Зеленський 1 вересня провів зустріч з лідерами коаліційних фракцій Бундестагу ФРН Єнсом Шпаном і Маттіасом Міршем.
Джерело: сайт Офісу президента
Деталі: Зеленський подякував Німеччині за європейське лідерство в наданні допомоги та особливо відзначив внесок у зміцнення ППО й участь у новій ініціативі PURL.
Пряма мова: "Ми вдячні за системи Patriot і ракети до цих систем, а також за системи вашого вітчизняного виробництва IRIS-T. Для нас це важливо, тому що це життя наших людей. Сьогодні в нас 1 вересня. І це можливість для дітей піти в школу, можливість для людей працювати й можливість наповнювати український бюджет, наповнювати нашу економіку".
Деталі: Як зазначається, під час зустрічі говорили про подальше зміцнення українського повітряного щита.
За словами Єнса Шпана, на наступний рік уряд Німеччини заклав 9 млрд євро на допомогу Україні.
Глава держави акцентував, що Україна розраховує на підтримку Німеччини у збільшенні тиску на РФ.
Представники німецької делегації також розповіли, що відвідали Бучу і вшанували пам’ять загиблих у Києві на місці удару балістичною ракетою в ніч на 28 серпня та полеглих українських воїнів біля меморіалу на майдані Незалежності.