На фронті 160 боєзіткнень: найбільше окупанти атакували на Покровському напрямку – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнення. Найактивніші бої тривають на Покровському та Лиманському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні окупанти 44 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1 960 дронів-камікадзе та здійснили 3 665 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

Деталі: За даними Генштабу, найбільше російські окупанти атакували позиції Сил оборони України на Покровському напрямку. Підрозділи загарбників здійснили 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямку населених пунктів Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська.

З початку доби на цьому напрямку українські воїни знешкодили 144 окупантів, з них 74 – безповоротно. Також знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, вісім мотоциклів, артилерійську систему, пункт управляння БпЛА, три безпілотні літальні апарати та два укриття для особового складу; також пошкоджено дві артилерійські системи, два пункти управляння БпЛА та п’ять укриттів для особового складу окупантів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 10 атак росіян. Від початку доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 18 керованих авіаційних бомб та здійснив 190 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Маліївка, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха. П’ять ворожих атак тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 14 наступальних дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 11 ворожих атак поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки, Виїмки.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили у районах Щербинівки на в напрямку Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у напрямку Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість боєзіткнень. Загарбник намагається просуватись у напрямку населених пунктів Міньківка, Миколаївка та Ступочки. Одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку ворог провів три безрезультатні атаки.

Один раз агресор атакував на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в напрямку населеного пункту Плавні.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На інших напрямках ситуація без суттєвих змін.